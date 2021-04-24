Дизайнер и блогер Елена Базу в течение года работала в Нью-Йорке в рекламном агентстве Your Majesty. Там она сотрудничала с всемирно известными брендами, в том числе Coca-Cola и Nike. Рассказываем, что побудило ее вернуться на родину.

Елена долго мечтала о жизни и работе за рубежом. Но со временем поняла, что все же хочет жить и творить в Украине.

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Переезд в США

До США Елена Базу некоторое время жила в Берлине . В апреле 2015 году к ней обратились с предложением работы в США . Должность дизайнера предложило рекламное агентство Your Majesty Co . Оно имеет офисы в Нью-Йорке и Амстердаме. Женщина переехала жить в Нью-Йорк.

Елена призналась, что Америка – очень благоприятное место для развития карьеры. По ее мнению, это действительно страна возможностей, а истории о людях, которые случайно попадают в бар, заводят знакомство и достигают внезапных карьерных взлетов, являются правдивыми.

В то же время дизайнер вспоминает, что жизнь в США является дорогой, а потому менее комфортной, чем в Украине.

Возвращение

Украинка вернулась на родину, поскольку поняла, что здесь у нее больше перспектив. В частности, Елена планировала начать в Украине бизнес.

Я вернулась в Украину, потому что это мой дом. Я понимала тогда и понимаю до сих пор, что в Украине у меня больше возможностей. Понимаю, как в Украине сделать то, чего хочу, и получить за это больше денег, чем где-либо,

– отмечает Елена Базу.

Так она создала собственный бренд одежды Bazuhaus . Сейчас дизайнер активно занимается его развитием.

Хорошо там, где нас нет

Для меня это был очень хороший опыт. Но эмиграция – это эмиграция. Сейчас снова становится популярно говорить о переезде. Но в основном об этом говорят люди, у которых здесь все не очень хорошо, и они думают, что все изменится, как только покинут эту страну. Я пытаюсь объяснить таким людям: если вы не можете здесь быть счастливыми, то счастья не будет и там. Хорошо там, где нас нет,

– делится впечатления о заграничной жизни Елена Базу.

Планов менять страну проживания у Елены Базу сейчас нет. Но женщина не исключает такую ​​возможность. На ее взгляд, успех зависит не от страны проживания, а от усилий отдельного человека.