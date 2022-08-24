Розповідаємо, яким чином громадяни України, які подали заявку на отримання сімейної чи будь-якої іншої грошової допомоги, можуть повідомити ZUS, що виїжджають з Польщі.
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Хто повинен повідомляти ZUS про виїзд з Польщі
- Українці, які отримують 500+ злотих допомоги та ті, хто лише оформив документи на її отримання.
- Біженці з України, які отримують сімейний капітал на дітей або ще не отримували, але звернулися по допомогу.
Як подати заяву про виїзд з Польщі UKR-IW через PUE: покрокова інструкція
- Увійдіть у свій обліковий запис на PUE ZUS.
- Перейдіть на вкладку Страхувальник або Бенефіціар.
- Виберіть із бічного меню одну з програм: "Сім’я 500+" – "Деталі ваших заявок", якщо ви отримуєте допомогу 500+ або подали заявку на отримання цієї допомоги / "Капітал на догляд за сім’єю" – "Деталі ваших заяв", якщо ви отримуєте капітал на догляд за сім’єю або подали заявку на отримання цієї допомоги та натисніть "Заявка на виїзд".
- У формі UKR-IW ваші дані додадуться автоматично з даних профілю PUE або: ведіть свою домашню адресу на першій сторінці, на другій – заповніть решту даних (вкажіть, хто виїжджає з Польщі, тобто ви чи дитина), введіть дату виїзду з Польщі.
- Виберіть кнопку "Перевірити". Система повідомить, чи заповнені всі необхідні поля. Якщо ви правильно заповнили заявку – збережіть її. Закрийте форму.
- Надішліть запит.
- Підпишіть заяву (ви можете підписати заяву в електронному вигляді за допомогою профілю PUE, кваліфікованого електронного підпису, довіреного підпису, особистого підпису (e-ID)).