Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів, – міністр транспорту Франції

Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. Підготуватись до повного або часткового відкриття авіапростору Україні допомагає Франція.

Україна готується до відкриття цивільних авіарейсів, можливо, частково

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив про це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів.

Читайте також У ЄС хочуть спростити правила отримання ПМП для іноземців: що треба знати

За словами Бона, українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

Союзники сподіваються, що відновлення польотів цивільної авіації відбудеться найближчим часом, оскільки українська влада вже має "певні міркування" з приводу відкриття авіапростору. Момент відновлення польотів цивільної авіації він назвав важливим, але не оголосив терміни реалізації.

А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково,

– зауважив член французького уряду.

Бон підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації. Рівень безпеки міністр транспорту Франції назвав пріоритетним. У цьому напрямку, як зазначив він, Київ наполегливо працює, реалізує свою стратегію.

Нагадаємо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.

Заборона на польоти над Україною триватиме до 2029 року

Водночас Європейська організація з безпеки аеронавігації у своєму прогнозі до 2029 року попереджає про те, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі та Молдови будуть тривати довго. За їх прогнозами, обмеження залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029).