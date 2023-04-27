Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, – министр транспорта Франции

Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов. Подготовиться к полному или частичному открытию авиапространства Украине помогает Франция.

Украина готовится к открытию гражданских авиарейсов, возможно, частично

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил об этом, говоря о сотрудничестве с Украиной в сфере обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.

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По словам Бона, украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество.

Союзники надеются, что возобновление полетов гражданской авиации состоится в ближайшее время, поскольку украинские власти уже имеют "определенные соображения" по поводу открытия авиапространства. Момент возобновления полетов гражданской авиации он назвал важным, но не огласил сроки реализации.

А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично,

– заметил член французского правительства.

Бон подчеркнул, что не ему решать, когда это произойдет. Однако, по его словам, украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации. Уровень безопасности министр транспорта Франции назвал приоритетным. В этом направлении, как отметил он, Киев упорно работает, реализует свою стратегию.

Напомним, Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России.

Запрет на полеты над Украиной будет продолжаться до 2029 года

В то же время, Европейская организация по безопасности аэронавигации в своем прогнозе до 2029 года предупреждает о том, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы будут длиться долго. По их прогнозам, ограничения останутся в силе до конца горизонта прогнозирования (2029).