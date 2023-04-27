У ЄС хочуть спростити правила отримання ПМП для іноземців

Проєкт також має на меті скоротити час, який вам потрібно прожити в державі-члені, перш ніж отримати статус довготермінового резидента, з п'яти до трьох років. Що саме зміниться – читайте далі.

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Так, за одним із нововведень подаватися на ПМП можна буде через три роки постійного проживання. Нині цей термін – п'ять років.

Крім того, враховуватимуться посвідки на проживання у всіх країнах. Тобто, якщо рік ви прожили у Польщі, рік – у Литві, рік – у Німеччині, сумарно вийде три.

Які правила зараз?

Громадяни країн, які не входять до ЄС, технічно можуть отримати статус довготермінового резидента блоку, якщо вони легально проживали в країні ЄС не менше 5 років. Вони не можуть виїжджати на послідовний період більше ніж на 6 місяців або загалом на 10 місяців за весь час їхнього проживання.

Їм також необхідно довести, що вони мають медичне страхування, а також "стабільні та регулярні економічні ресурси". Деякі країни також вимагають від тих, хто подає заяву на постійне проживання, підтвердити, що вони інтегрувалися в країну, де проживають, пройшовши тести на знання мови або культури.

Що означають зміни для нерезидентів ЄС?

Минулого року Єврокомісія запропонувала спростити ці правила. А цього тижня євродепутати заявили, що хочуть скоротити період, протягом якого громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні жити в країні.

Українські біженці можуть отримати ПМП / Фото Getty

Вони також сказали, що люди мають можливість комбінувати періоди часу, проведені в різних державах, щоб скласти загальну суму та включати час, витрачений на навчання, виконання сезонних робіт або під тимчасовим захистом (як українські біженці).

Довгострокові резиденти ЄС також зможуть переїхати до іншої країни-члена блоку без будь-яких додаткових обмежень щодо роботи чи інтеграційних перевірок. Діти-утриманці матимуть такого ж статусу.

Чи будуть ухвалені зміни?

Депутати Європарламенту чітко висловили свою позицію, але тепер урядам ЄС потрібно буде погодити та провести переговори, щоб завершити внесення змін до закону.

Сподівається, що нове законодавство буде завершено до лютого 2024 року – до наступних виборів до Європарламенту.