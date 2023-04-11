Обмеження на польоти

Ця ситуація може створювати значні труднощі для авіаперевезень в регіоні і вимагати від компаній, які здійснюють польоти в ці країни, ретельного планування та врахування ризиків. У зв'язку з цим, Євроконтроль рекомендує підприємствам, які працюють в авіаційній галузі, бути особливо бережними при плануванні роботи.

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Обмеження в українському, російському, білоруському і молдовському авіапросторі залишаться чинними до кінця горизонту прогнозування (2029),

– йдеться у документі.

В документа уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

Відновлення галузі

За останні роки цивільна авіація стала однією з найбільш постраждалих галузей через пандемію коронавірусу. Євроконтроль прогнозує, що відновлення авіаційного сектору триватиме ще деякий час, особливо через такі проблеми, як вторгнення Росії в Україну та обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань.

Також важливим чинником є нестача персоналу в аеропортах, що може призвести до затримок і скасовування внутрішніх рейсів.

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.