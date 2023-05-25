Повені та виверження вулкана: що треба врахувати перед поїздкою до Італії

Цієї весни Італію накрила серія катаклізмів: спершу руйнівні повені на півночі, пізніше виверження Етни на Сицилії. Розберемо, чи безпечно зараз їхати до Італії та що туристам треба обов'язково врахувати.

Руйнівні повені на півночі країни забрали життя 14 людей. Найбільше постраждав регіон Емілія-Романья. Але після цього жахи не скінчилися: прокинувся вулкан Етна і небо над Сицилією закрили для польотів. Чи варто зараз скасовувати свою подорож до Італії та яких регіонів краще уникати – читайте в матеріалі.

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Проблемні регіони

Останні тижні виявились надзвичайно складними для італійців на півночі. Від жахливих повеней дуже сильно постраждав регіон Емілія-Романья: 36 тисяч його жителів були змушені покинути домівки, якщо їх не зруйнувала "‎велика вода". Регіон і раніше страждав від частих злив, але італійці зізнаються, що таких масштабів не бачили ніколи. Тому через повені та зсуви варто уникати Болонських пагорбів та регіону Емілія-Романья.

Наслідки повеней в Італії / Фото AFP

Цікаво, що цієї весни в Італії випала рекордна кількість опадів. А ще кілька місяців тому країна страждала від серйозної посухи: у Венеції навіть пересохли канали. Довелося зупиняти рух гондол.

Виверження вулкана Етна вплинуло на польоти: в повітря піднявся величезний стовп диму. Аеропорт Катанії припинив рейси, а Сицилію буквально вкрило попелом. Влада регіону пильно стежить за ситуацією і відновить польоти, як тільки дозволять умови.

Виверження Етни закрило небо над Сицилією / Фото Salvatore Allegra (AP)

Поради для туристів

Популярні туристичні напрямки, такі як Рим, Тоскана та Венеція не постраждали від повеней чи виверження Етни. Але навіть якщо ви плануєте подорож до інших регіонів Італії, варто підготуватися до можливих "‎сюрпризів".

Радимо заздалегідь дізнатися про свої права на відшкодування авіаквитків та інших послуг. Адже виверження вулкана Етна вплинуло не лише на рейси до Катанії. Через надзвичайну ситуацію скасували чотири перельоти між Великою Британією та Італією, а ще один рейс перенесли на кілька днів.

Обов'язки авіакомпаній

Якщо ваш рейс скасували або перенесли, ви маєте право вимагати у авіакомпанії:

їжу та воду, необхідну для очікування наступного рейсу

відшкодування вартості телефонних дзвінків для вирішення проблеми з рейсом

поселення в готель, якщо переліт перенесли на наступний день

трансферу до місця проживання (якщо маєте можливість заночувати вдома)

Перед поїздкою до Італії переконайтеся, що у вас є дійсна туристична страховка. Сподіваємось, що вона вам не знадобиться. Але якщо буде потрібна медична допомога в Італії або навіть госпіталізація, страховка захистить вас від великих витрат. Також туристичне страхування передбачає компенсацію за скасовані рейси та покриття втраченого багажу.