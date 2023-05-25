Разрушительные наводнения на севере страны унесли жизни 14 человек. Больше всего пострадал регион Эмилия-Романья. Но после этого ужасы не кончились: проснулся вулкан Этна и небо над Сицилией закрыли для полетов. Стоит ли отменять свое путешествие в Италию и каких регионов лучше избегать – читайте в материале.

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Проблемные регионы

Последние недели оказались очень сложными для итальянцев на севере. От ужасных наводнений очень сильно пострадал регион Эмилия-Романья: 36 тысяч его жителей были вынуждены покинуть дома, если их не разрушила "большая вода". Регион и ранее страдал от частых ливней, но итальянцы признаются, что таких масштабов не видели никогда. Поэтому из-за наводнений и оползней следует избегать Болонских холмов и региона Эмилия-Романья.

Последствия наводнений в Италии / Фото AFP

Интересно, что этой весной в Италии выпало рекордное количество осадков. А еще несколько месяцев назад страна страдала от серьезной засухи: в Венеции даже пересохли каналы. Пришлось останавливать движение гондол.

Извержение вулкана Этна повлияло на полеты: в воздух поднялся огромный столб дыма. Аэропорт Катания прекратил рейсы, а Сицилию буквально покрыло пеплом. Власти региона внимательно следят за ситуацией и возобновят полеты, как только позволят условия.

Извержение Этны закрыло небо над Сицилией / Фото Salvatore Allegra (AP)

Советы для туристов

Популярные туристические направления, такие как Рим, Тоскана и Венеция не пострадали от наводнений или извержения Этны. Но даже если вы планируете путешествие в другие регионы Италии, стоит подготовиться к возможным "сюрпризам".

Советуем заранее узнать свои права на возмещение авиабилетов и других услуг. Ведь извержение вулкана Этна повлияло не только на рейсы в Катанию. Из-за чрезвычайной ситуации отменили четыре перелета между Великобританией и Италией, а еще один рейс перенесли на несколько дней.

Обязанности авиакомпаний

Если ваш рейс отменили или перенесли, вы имеете право требовать у авиакомпании:

еду и воду, необходимую для ожидания следующего рейса

возмещение стоимости телефонных звонков для решения проблемы с рейсом

поселение в отель, если перелет перенесли на следующий день

трансфер до места жительства (если можете заночевать дома)

Перед поездкой в Италию убедитесь, что у вас есть действительная туристическая страховка. Надеемся, что она вам не понадобится. Но если будет нужна медицинская помощь в Италии или даже госпитализация, страховка защитит вас от больших расходов. Также туристическое страхование предусматривает компенсацию за отмененные рейсы и покрытие утраченного багажа.