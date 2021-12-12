Більшість вакансій для пар передбачають фізичну працю. Найчастіше пропонуються варіанти, пов'язані з сортуванням та комплектацією.

Цікаво Отримання карти побиту в Польщі: яких помилок слід уникати, щоб пришвидшити процес

Які існують пропозиції роботи за кордоном для пар

Українським парам найлегше знайти роботу на харчових підприємствах, виробництвах деталей, устаткування та упакування. Наприклад, пропонують сортувати продукцію на складах, збирати та упаковувати рослини чи працювати на птахофабриках.

У більшості випадків в Польщі чекають українців до 40 років та з робочими візами. Наявність лише біометричних паспортів задовольняє небагатьох.

Тривалість робочого тижня складає п'ять – шість днів, а трудових годин – від 8 до 12. За нічні зміни та понаднормові роботи працедавці, як правило, доплачують. Всі ці нюанси обговорюються до або в процесі складання трудового договору.

Часто роботодавці надають безкоштовне житло. Здебільшого працівники мешкають в хостелах або котеджах. Сімейним парам виділяється окрема кімната, щоб вони могли жити разом. Якщо за проживання треба платити, то сума оплати може складати 300 – 400 злотих з однієї людини.

За годину кожен учасник подружжя у сусідній країні можна заробити 11 – 18 злотих. За важкі умови праці можна отримувати 14 – 17 злотих на годину. До таких умов можуть відноситися, наприклад, склади з низькою температурою, праця з небезпечними для здоров'я речовинами тощо.