Вперше за 20 років: від Рави-Руської до Варшави почне курсувати пасажирський потяг

Добратися від Варшави до Рави-Руської і у зворотньому напрямку українці зможуть ще одним способом. Скоро від пункту пропуску на українсько-польському кордоні запустять пасажирських потяг, який курсуватиме до столиці Польщі.

Як розповів заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко, потяг за маршрутом Варшава – Рава-Руська планують запустити до Дня Незалежності України. Тож в перший рейс поїзд повинен вирушити уже 24 серпня.

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Зараз активно ведуться роботи на залізниці поблизу міста Рава-Руська. Плануємо до Дня Незалежності запустити потяг із Європи, з Польщі, який доїжджатиме до Рави-Руської. Думаю, з 24 серпня курсуватиме поїзд із Варшави до Рави-Руської і, відповідно, наш український поїзд із Рави-Руської, де можна буде пересісти та їхати в тому чи іншому напрямку,

– повідомив Бучко під час брифінгу.

Цікаво, що залізничний пункт пропуску у Раві-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Зараз його відновили, облаштувавши колію європейського стандарту, а також ремонтують приміщення самого вокзалу.

Запуск потяга з Варшави до Рави-Руської і назад допоможе розвантажити автомобільні пункти пропуску, а крім цього, добратися до польских міст залізницею можна буде набагато швидше.

Загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою й Києвом через Львів.

Від Варшави до Рави-Руської почне курсувати пасажирський потяг