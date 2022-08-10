Как рассказал заместитель начальника Львовской областной военной администрации Юрий Бучко, поезд по маршруту Варшава – Рава-Русская планируют запустить ко Дню Независимости Украины. Так что в первый рейс поезд должен отправиться уже 24 августа.

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В настоящее время активно ведутся работы на железной дороге вблизи города Рава-Русская. Планируем ко Дню Независимости запустить поезд из Европы, из Польши, который будет доезжать до Рави-Русской. Думаю, с 24 августа будет курсировать поезд из Варшавы в Рави-Русскую и, соответственно, наш украинский поезд из Рави-Русской, где можно будет пересесть и ехать в том или ином направлении,

– сообщил Бучко во время брифинга.

Любопытно, что железнодорожный пункт пропуска в Рави-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. Сейчас его восстановили, обустроив путь европейского стандарта, а также ремонтируют помещение самого вокзала.

Запуск поезда из Варшавы в Раву-Русскую и обратно поможет разгрузить автомобильные пункты пропуска, а кроме этого, добраться до польских городов по железной дороге можно будет гораздо быстрее.