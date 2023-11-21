Укрзалізниця запустить новий потяг до Відня: що відомо

УЗ до кінця року планує дозволити онлайн-продаж квитків до столиці Австрії. Також з'явиться новий маршрут Чоп – Відень.

Про це під час презентації нових графіків та маршрутів поїздів на 2024 рік розповів член правління Укрзалізниці, керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

Читайте також Лоукостер Ryanair підвищив ціну на авіаквитки: названо причину

Деталі про поїзд Чоп – Відень

До кінця 2023 року квитки на потяг до Відня можна буде купувати онлайн. А вже у 2024 році УЗ запустить новий поїзд із Чопа до столиці Австрії.

Чоп стає потужним хабом. Чоп – Відень – це поїзд, який буде в нашому сполученні пов'язаний і з Києвом, і зі Львовом,

– заявив Олександр Перцовський.

Він додав, що станом на зараз до Відня та Будапешта курсують лише два вагони на 60 місць. Австрійський напрямок є третім-четвертим за популярністю. Тому, за словами члена правління Укрзалізниці, можна збільшувати кількість місць до 100 – 150.

Перцовський уточнив, що потяг матиме нормальний рухомий склад, який раніше курсував з Австрії до Румунії.

Ми його відвоювали. Ставимо його на Чоп. Він стикується і зі Львовом, і з Києвом,

– наголосив він.

Окрім того, прозвучала ще одна гарна новина для тих, хто регулярно подорожує з України до Австрії. Тепер квитки до Відня можна буде купувати онлайн.

І ще скажу анонс, цього довго чекали, у нас Відень лишається останнім бастіоном недіджитальності. До кінця року, сподіваємось, буде онлайн продаж всіх квитків: і цих, і квитків на прямий поїзд,

– підсумував Олександр Перцовський.

Квитки на потяг Київ – Варшава можна купити тільки з е-підписом

Нагадаємо, змінились правила купівлі квитків на популярний напрямок із Києва до Варшави. Віднедавна їх можна придбати тільки з використанням особистого Дія.Підпису в додатку ‎Укрзалізниці.

Таким чином УЗ протидіє перекупам, які особливо активно працювали з поїздом Київ – Варшава. Тепер вони не можуть за кілька хвилин розкупити всі доступні квитки, а потім перепродавати пасажирам за завищеними цінами.

Також квитки на міжнародні потяги тепер можна повертати через застосунок Укрзалізниці. Раніше для цього потрібно було особисто звернутися до каси вокзалу і на місці написати заяву.