Об этом во время презентации новых графиков и маршрутов поездов на 2024 год рассказал член правления Укрзализныци, руководитель пассажирского направления Александр Перцовский.

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Детали о поезде Чоп – Вена

До конца 2023 года билеты на поезд в Вену можно будет покупать онлайн. А уже в 2024 году УЗ запустит новый поезд из Чопа в столицу Австрии.

Чоп становится мощным хабом. Чоп – Вена – это поезд, который будет в нашем сообщении связан и с Киевом, и со Львовом,

– заявил Александр Перцовский.

Он добавил, что по состоянию на сейчас в Вену и Будапешт курсируют всего два вагона на 60 мест. Австрийское направление является третьим-четвертым по популярности. Поэтому, по словам члена правления Укрзализныци, можно увеличивать количество мест до 100 – 150.

Перцовский уточнил, что поезд будет иметь нормальный подвижной состав, ранее курсировавший из Австрии в Румынию.

Мы его отвоевали. Ставим его на Чоп. Он стыкуется и со Львовом, и с Киевом,

– подчеркнул он.

Кроме того, прозвучала еще одна хорошая новость для регулярно путешествующих из Украины в Австрию. Теперь билеты в Вену можно будет покупать онлайн.

И еще скажу анонс, этого долго ждали, у нас Вена остается последним бастионом недиджитальности. До конца года, надеюсь, будет онлайн продажа всех билетов: и этих, и билетов на прямой поезд,

– подытожил Александр Перцовский.

Билеты на поезд Киев – Варшава можно купить только через Дию

Напомним, изменились правила покупки билетов на популярное направление из Киева в Варшаву. С недавних пор их можно приобрести только с использованием личной Дия.Подписи в приложении Укрзализныци.

Таким образом УЗ противодействует перекупам, особенно активно работавшим с поездом Киев – Варшава. Теперь они не могут за несколько минут раскупить все доступные билеты, а затем перепродавать пассажирам по завышенным ценам.

Также билеты на международные поезда теперь можно возвращать через приложение Укрзализныци. Раньше для этого нужно было лично обратиться в кассу вокзала и на месте написать заявление.