Чи потрібно анульовувати номер PESEL, якщо надумали повернутися з Польщі до України

По приїзду до Польщі на тлі війни понад мільйон українців зареєструвалися в країні та отримали номер PESEL. Але як бути з польським ідентифікаційним кодом у випадку, коли запланували повертатися додому?

За даними ООН, понад 3,5 мільйона українців приїхали назад до України з-за кордону від 24 лютого. І тих біженців, які зареєструвалися в Польщі й хочуть виїхати з країни, часто турбує логічне питання: що робити з номером PESEL, який привласнюють під час офіційного оформлення.

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Чи потрібно відмовлятися від номера PESEL

Згідно з польським законодавством, немає жодної можливості видалення чи анулювання 11-значного ідентифікаційного номера з бази.

І правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Тож видаляти дані, що містяться у відповідному реєстрі, забороняється. Відповідно, не слід писати жодних заяв про відмову навіть тоді, коли плануєте повертатися до України.

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