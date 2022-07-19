За даними ООН, понад 3,5 мільйона українців приїхали назад до України з-за кордону від 24 лютого. І тих біженців, які зареєструвалися в Польщі й хочуть виїхати з країни, часто турбує логічне питання: що робити з номером PESEL, який привласнюють під час офіційного оформлення.

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Чи потрібно відмовлятися від номера PESEL

Згідно з польським законодавством, немає жодної можливості видалення чи анулювання 11-значного ідентифікаційного номера з бази.

І правила видачі номера PESEL регулює закон про реєстр населення (ustawy o ewidencji ludności). Тож видаляти дані, що містяться у відповідному реєстрі, забороняється. Відповідно, не слід писати жодних заяв про відмову навіть тоді, коли плануєте повертатися до України.

До слова! Тут ви зможете прочитати про перелік справ, які слід вирішити за кордоном перед поверненням в Україну.

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