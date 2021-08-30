Каждая домашняя работница, которая зарабатывает более 8 174 евро брутто в год, обязана декларировать свои доходы согласно действующему законодательству. Это правило касается всех, независимо от национальности. А за отсутствие налоговой декларации для иностранцев предусмотрены административные санкции.

Узнавайте также Сколько денег перевели из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: интересная инфографика

Как подать декларацию

Работники, которые добросовестно подают налоговые декларации, имеют много преимуществ. Налоговая декларация дает возможность получить многочисленные бонусы, социальную помощь и налоговые скидки (в частности тем, кто имеет детей на иждивении). Также она позволяет получить бонус Irpef, который может достигать 960 евро.

Чтобы подать декларацию, сначала нужно получить от работодателя сертификат о выплатах (la certificazione sostitutiva dei compensi), в котором указано заработную плату и все другие осуществленные выплаты. Этот документ работодатель должен предоставить не менее чем за 30 дней до окончания срока подачи налоговой декларации. Кроме сертификата на выплаты, также нужно иметь квитанции для всех взносов, уплаченных в INPS в предыдущем году. Обращаться с этим надо в Центр налоговой консультации (CAF).

Лицо, подающее декларацию, может претендовать на возмещение (избыток уплаченных налогов), если декларация сделана на бланке 730. Деньги будут внесены непосредственно на почтовый или банковский счет заинтересованного лица (тот, который указан в налоговой декларации).

Если налоговая полиция обнаружит долг перед государством, то иностранца могут лишить вида на жительство. А штраф в таких случаях составляет около 5 000 евро.