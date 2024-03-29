Послуги надаватимуть у мобільному пункті з мікроавтобусами. Про це повідомляє посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

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У Мюнхені відкрився Паспортний сервіс для українців

У рамках нової розробки, 28 березня в Мюнхені буде відкрито мобільний офіс Паспортного сервісу. Офіс надаватиме послуги з оформлення документів у 6 спеціально обладнаних мікроавтобусах.

Тепер для оформлення паспортів у Мюнхені можна звертатися за адресою: Dachauer Straße 122а (у дворі приміщення для прийому українських шукачів притулку).

Перелік послуг, які надаватимуться, такий самий, як і в інших центрах ДП "Документ". Зокрема, можна оформити ID-картку та закордонний паспорт.

Оформлення закордонного паспорта становило найбільшу та найчастішу проблему для українських громадян у Німеччині,

– каже Макеєв.

За його словами, лише 2023 року ДП "Документ" оформило в Німеччині понад 170 тисяч паспортів, ID-карток або водійських посвідчень у паспортних сервісах у Берліні та Кельні.

Чоловіків-біженців з України можуть позбавити виплат у Німеччині

Днями депутат німецького парламенту від опозиційної партії "Християнський демократичний союз" Флоріан Хан виступив з ініціативою позбавити грошової підтримки чоловіків призовного віку, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення.

Він припускає, що це може додавати їм стимулу уникати захищати свою країну від російського вторгнення.