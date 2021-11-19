Посол України назвав найголовніші проблеми трудових мігрантів у Польщі

Згідно з офіційними даними, станом на листопад 2021 року в Польщі перебувають майже 2 мільйони українців. Втім, їх може бути й більше, адже важко порахувати точну кількість.

Таку інформацію озвучив український посол у Польщі Андрій Дещиця. До свого призначення на цю посаду у 2014 році він виконував обов'язки міністра закордонних справ України.

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Дещиця пояснив, що цифра у 2 мільйони – це ті українці, які легально отримали дозволи на проживання, роботу або навчання у Польщі. Саме питання з продовженням дозволів на перебування або працевлаштування у країні дипломат вважає однією з найбільших проблем для українських трудових мігрантів.

Часто є затримки з боку польських служб

Дипломат зауважив, що польські міграційні служби працюють не настільки оперативно, як цього хотілося б. Це призводить до того, що часто українці змушені чекати на отримання необхідних дозволів дуже довго. Інколи мовиться про місяці, а деколи навіть про роки.

Це не означає, що вони (українці – 24 канал) перебувають у Польщі нелегально. Адже польське законодавство передбачає можливість подачі документів до відповідних відомств,

– пояснив посол.

За його словами, упродовж періоду, поки ці відомства розглядають звернення від українців, їхнє перебування на території країни вважається легальним. Саме це питання найчастіше й стає причиною звернень наших громадян до консульських установ у Польщі.

Бракує консульств, але над цим працюють

Ще одна проблема пов'язана з тим, що у Польщі наразі є недостатньо українських консульських установ. Працівників також не вистачає. Втім, українські дипломати активно намагаються змінити ситуацію. Наприклад, ще до кінця 2021 року має запрацювати генеральне консульство України у Вроцлаві.

Додаткове навантаження через пандемію

Після цього генеральні консульства України загалом працюватимуть вже у 5 польських містах: Гданську, Варшаві, Любліні, Кракові та Вроцлаві.

За словами Дещиці, зараз консульські установи у Польщі відчувають додаткове навантаження. До цього призвели, зокрема, обмеження, запроваджені у країні через пандемію COVID-19, зокрема – закриття кордонів. Адже тепер багатьом українцям доводиться вирішувати у консульствах важливі питання, з якими раніше вони розбиралися під час поїздок на батьківщину.

"Ми це розуміємо і збільшуємо кількість наших працівників. Також ми залучаємо почесних консулів. Вони не можуть виконувати консульські дії, але здатні надавати інформаційну допомогу", – підкреслив український посол.