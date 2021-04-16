Тысячам бизнесменов и туристов приходилось хотя бы раз пользоваться услугами такси в Чехии, чтобы успеть на важную встречу, поезд или самолет. Но как оптимально заказать машину, чтобы не переплатить, знает далеко не каждый.

По протяженности автомобильных дорог и скоростных магистралей маленькая страна занимает 38 место в мире. В целом транспортная система удобна и комфортна, даже с учетом огромного туристического трафика.

Интересно В Чехии ослабили карантин: что теперь разрешено

Как распознать такси

Различить в транспортном потоке машину такси несложно. Частникам здесь выдают лицензии, по которым они вынуждены маркировать и оборудовать свои транспортные средства, в частности должны быть:

кузов желтого цвета

фонарь с надписью TAXI на крыше;

название компании, номер лицензии и тарифы на передних дверях.

Счетчик и кассовый аппарат в салоне авто входят в перечень обязательного оборудования.

Как распознать такси в Чехии / Фото Pexels

Как воспользоваться услугами

Вызвать машину можно по телефону или с помощью мобильных приложений. Такси можно поймать на улице взмахом руки или найти на стоянках у развлекательных и торговых центров, а также вокзалов и аэропортов.

Самыми популярными операторами такси в Чехии являются:

ААА Taxi. Международный сервис, который предоставляет услуги в Праге и ее окрестностях. Имеет всего шесть тарифов в зависимости от времени суток, района города и продолжительности маршрута. Заказать можно по телефону +420 222 333 222. Modry Andel. Чешский оператор, доступный по телефону +420 737 222 333 или через сайт. City Taxi. Сайт этого сервиса имеет русскоязычную версию. Кроме этого, заказать авто можно по телефону +420 257 257 257.

Больших различий между ними нет. Сервис у всех операторов европейский, качественный и круглосуточный.

Номера телефонов такси в Чехии / Фото Pexels

Цена такси

Стоимость поездки зависит от расстояния и самого города, в котором осуществляется заказ. Самые дорогие услуги, конечно же, в Праге.

Особенно дорогими являются поездки на маршрутах в аэропорт и в центр города, в частности к районам Вацлавской площади и Карлова моста.

Средний чек в столице включает:

посадку – 30 – 40 крон (38 – 51 гривны);

20 – 28 крон (26 – 36 гривен) за 1 километр дороги;

загородный тариф стартует от 15 крон (около 20 гривен);

за простой машины насчитывается около 6 – 7 крон (около 8 гривен) за минуту.

Цены в провинциях несколько демократичнее:

посадка – от 25 крон (32 грн)

17 – 20 крон (22 – 26 гривен) за 1 километр дороги;

минута простоя – около 5 крон (6,50 гривны).

Конечно, ночные тарифы выше – обычно поездка обойдется вдвое дороже.

Кроме этого, экономнее заказать машину, чем садиться в такси "с бордюра". Среднее время ожидания авто в Праге составляет всего 12 минут.

Сколько стоит такси в Чехии / Фото Pexels

Сервис для украинцев

В столице Чехии специально для украинской диаспоры и туристов работают русскоязычные компании:

"Такси в Праге" – +420 776 251 618. "Веселое такси" – +420 212 290 290. Premier – +420 777 092 045.

Водители в таких компаниях обычно чехи, которые знают русский язык, или же украинцы, которые долгое время проживают на территории страны и имеют лицензию.

Правила работы подчинены европейским требованиям и нормам, однако расценки за двуязычных водителей будут несколько выше.