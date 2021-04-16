Такси в Чехии: цена, особенности и как заказать
Тысячам бизнесменов и туристов приходилось хотя бы раз пользоваться услугами такси в Чехии, чтобы успеть на важную встречу, поезд или самолет. Но как оптимально заказать машину, чтобы не переплатить, знает далеко не каждый.
Источник:migrant.biz.ua
По протяженности автомобильных дорог и скоростных магистралей маленькая страна занимает 38 место в мире. В целом транспортная система удобна и комфортна, даже с учетом огромного туристического трафика.
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Как распознать такси
Различить в транспортном потоке машину такси несложно. Частникам здесь выдают лицензии, по которым они вынуждены маркировать и оборудовать свои транспортные средства, в частности должны быть:
- кузов желтого цвета
- фонарь с надписью TAXI на крыше;
- название компании, номер лицензии и тарифы на передних дверях.
Счетчик и кассовый аппарат в салоне авто входят в перечень обязательного оборудования.
Как распознать такси в Чехии / Фото Pexels
Как воспользоваться услугами
Вызвать машину можно по телефону или с помощью мобильных приложений. Такси можно поймать на улице взмахом руки или найти на стоянках у развлекательных и торговых центров, а также вокзалов и аэропортов.
Самыми популярными операторами такси в Чехии являются:
- ААА Taxi. Международный сервис, который предоставляет услуги в Праге и ее окрестностях. Имеет всего шесть тарифов в зависимости от времени суток, района города и продолжительности маршрута. Заказать можно по телефону +420 222 333 222.
- Modry Andel. Чешский оператор, доступный по телефону +420 737 222 333 или через сайт.
- City Taxi. Сайт этого сервиса имеет русскоязычную версию. Кроме этого, заказать авто можно по телефону +420 257 257 257.
Больших различий между ними нет. Сервис у всех операторов европейский, качественный и круглосуточный.
Номера телефонов такси в Чехии / Фото Pexels
Цена такси
Стоимость поездки зависит от расстояния и самого города, в котором осуществляется заказ. Самые дорогие услуги, конечно же, в Праге.
Особенно дорогими являются поездки на маршрутах в аэропорт и в центр города, в частности к районам Вацлавской площади и Карлова моста.
Средний чек в столице включает:
- посадку – 30 – 40 крон (38 – 51 гривны);
- 20 – 28 крон (26 – 36 гривен) за 1 километр дороги;
- загородный тариф стартует от 15 крон (около 20 гривен);
- за простой машины насчитывается около 6 – 7 крон (около 8 гривен) за минуту.
Цены в провинциях несколько демократичнее:
- посадка – от 25 крон (32 грн)
- 17 – 20 крон (22 – 26 гривен) за 1 километр дороги;
- минута простоя – около 5 крон (6,50 гривны).
Конечно, ночные тарифы выше – обычно поездка обойдется вдвое дороже.
Кроме этого, экономнее заказать машину, чем садиться в такси "с бордюра". Среднее время ожидания авто в Праге составляет всего 12 минут.
Сколько стоит такси в Чехии / Фото Pexels
Сервис для украинцев
В столице Чехии специально для украинской диаспоры и туристов работают русскоязычные компании:
- "Такси в Праге" – +420 776 251 618.
- "Веселое такси" – +420 212 290 290.
- Premier – +420 777 092 045.
Водители в таких компаниях обычно чехи, которые знают русский язык, или же украинцы, которые долгое время проживают на территории страны и имеют лицензию.
Правила работы подчинены европейским требованиям и нормам, однако расценки за двуязычных водителей будут несколько выше.
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