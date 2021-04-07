Угорщина послаблює карантин з 7 квітня: що дозволять у країні

В Угорщині оголосили про те, що 2,5 мільйона жителів вже отримали принаймні першу дозу вакцин. Тож уряд готовий зняти деякі обмеження. Пояснюємо, як працюватимуть підприємства Угорщини після 7 квітня 2021 року.

Оголошення про успішну вакцинацію чверті населення країни зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у фейсбуці. Темпи вакцинації людей в Угорщині є одними з найшвидших у Європі.

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Відновили роботу

Від сьогодні комендантська година в Угорщині буде починатися не о 20:00, а на дві години пізніше.

Всі магазини, зокрема непродуктові, можуть відчинитися і працювати з 5:00 по 21:30. Правило щодо однієї людини на 10 квадратних метрів продовжує дію.

та деякі інші відомі магазини вже працюють у такому режимі.відчиниться 8 квітня.

З 7 квітня 2021 року в Угорщині відновили роботу непродуктові магазини / Фото Unsplash

Ще не відновили роботу

За попередніми планами уряд відновити роботу мали б підприємства сфери обслуговування. Та згодом в інформаційному центрі повідомили про те, що поки заклади громадського харчування залишаються зачиненими, а готелі не приймають гостей.

Sinopharm

з Китаю та

Sputnik V

із Росії.

Нагадуємо, що в Угорщині рівень смертності від коронавірусу є одним з найвищих серед європейських країн. Через це уряд заохочує до масової вакцинації. В Угорщині схвалено 7 вакцин, серед яких