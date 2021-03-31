В Угорщині діють суворі карантинні обмеження. Влада дала відповіді на головні питання, які турбують багатьох. Як працюватимуть магазини у квітні 2021 року? Коли діти повернуться на навчання у школи? Чи буде пом'якшення обмежень під час Великодня? Про це та інше – далі у статті.

Це означає, що першу дозу вакцини мають ввести 2,5 мільйонам осіб з 10 мільйонів жителів країни. За прогнозами уряду таких результатів їм вдасться досягти до середини квітня 2021 року. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.

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Чому Угорщина дотримується швидких темпів вакцинації

Прийняти рішення щодо масового вакцинування населення уряд мотивували високі показники захворюваності на коронавірус та смертності від нього. Угорщина посідає третє місце у світі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення. Кількість госпіталізацій і людей, які перебувають на штучній вентиляції легенів, також є на рекордно високому рівні.

В Угорщині вакцинують населення швидкими темпами / Фото Unsplash

Які вакцини доступні в Угорщині

Сьогодні в Угорщині найбільша кількість вакцинованих від коронавірусу осіб серед країн ЄС. Угорщина була першою країною в ЄС, яка затвердила вакцини Sinopharm з Китаю та Sputnik V із Росії. Після цього у країні видали екстрений дозвіл ще на дві вакцини – Convidecia від китайської компанії CanSino Biologics та Covishield, версію вакцини AstraZeneca, зроблену в Індії. Загалом в державі схвалено сім вакцин.

В Угорщині планують вакцинувати 25% населення до середини квітня 2021 року / Фото Unsplash

Що відбудеться після вакцинації 25% населення

Коли план з вакцинації буде досягнутий, жителям Угорщини, зокрема іммігрантам, буде доступна більша кількість дозволених послуг. Магазини працюватимуть з 5:00 до 21:30. У торгових центрах діятиме обмеження – один покупець на 10 квадратних метрів. Комендантська година починатиметься о 22:00, а не о 20:00. Підприємства зі сфери обслуговування почнуть працювати у такому режимі, який діяв до 8 березня.

Різкого скасування карантинних правил очікувати не слід. Послаблення обмежень буде поступовим.

Коли відновлять роботу школи

Щоб школи могли відновити навчання з 19 квітня 2021 року, весь шкільний персонал планово буде вакциновано до того часу. Для цього потрібно загалом зробити щеплення 102 тисячам офіційно зареєстрованих шкільних співробітників.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, до 19 квітня 2021 року число тих, хто зробить перше щеплення з двох, в країні перевищить 3 мільйони осіб.

Чи діятимуть чинні обмеження під час святкування Великодня

Всі обмеження, які є чинними на період березня-квітня 2021 року продовжать свою дію на час Великодня. Про це заявив керівник адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.

В Угорщині не послаблять карантин на Великдень / Фото Unsplash