В Венгрии объявили о том, что 2,5 миллиона жителей уже получили по крайней мере первую дозу вакцины. Поэтому правительство готово снять некоторые ограничения. Объясняем, как будут работать предприятия Венгрии после 7 апреля 2021 года.

Объявления об успешной вакцинации четверти населения страны сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в фейсбуке. Темп вакцинации людей в Венгрии является одним из самых быстрых в Европе.

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возобновили работу

С сегодняшнего дня комендантский час в Венгрии будет начинаться не в 20:00, а на два часа позже .

Все магазины , в частности не продуктовые, могут открыться и работать с 5:00 по 21:30 . Правило относительно одного человека на 10 квадратных метров продлевает действие.

Decathlon и некоторые другие известные магазины уже работают в таком режиме. IKEA откроется 8 апреля.

С 7 апреля 2021 года в Венгрии возобновили работу все магазины / Фото Unsplash

Еще не возобновили работу

По предварительным планам правительство возобновить работу должны б ы ли предприятия сферы обслуживания . Но потом в информационном центре сообщили о том, что пока заведения общественного питания остаются закрытыми, а отели не принимают гостей.

Напоминаем, что в Венгрии уровень смертности от коронавируса является одним из самых высоких среди европейских стран. Поэтому правительство поощряет массовую вакцинацию. В Венгрии принято 7 вакцин, среди которых Sinopharm из Китая и Sputnik V из России.