Венгрия ослабляет карантин с 7 апреля: что позволят в стране
В Венгрии объявили о том, что 2,5 миллиона жителей уже получили по крайней мере первую дозу вакцины. Поэтому правительство готово снять некоторые ограничения. Объясняем, как будут работать предприятия Венгрии после 7 апреля 2021 года.
Источник:телеграм-канал @tripandme
Объявления об успешной вакцинации четверти населения страны сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в фейсбуке. Темп вакцинации людей в Венгрии является одним из самых быстрых в Европе.
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возобновили работу
С сегодняшнего дня комендантский час в Венгрии будет начинаться не в 20:00, а на два часа позже.
Все магазины, в частности не продуктовые, могут открыться и работать с 5:00 по 21:30. Правило относительно одного человека на 10 квадратных метров продлевает действие.
С 7 апреля 2021 года в Венгрии возобновили работу все магазины / Фото Unsplash
Еще не возобновили работу
По предварительным планам правительство возобновить работу должны были предприятия сферы обслуживания. Но потом в информационном центре сообщили о том, что пока заведения общественного питания остаются закрытыми, а отели не принимают гостей.
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