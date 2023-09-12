У місцевих ЗМІ повідомили, що рятувальники змогли зупинити "‎ріку" та вичерпати вино. Вони зробили це дуже швидко, щоб рідина не досягла річки Сертіма і вдалося уникнути екологічної катастрофи.

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Ріки червоного вина

Цистерни, у яких зберігали готове до вживання вино, раптово луснули. Після цього хвилі алкогольного напою полилися з крутого пагорба просто на містечко.

На місці події пожежникам вдалося відкачати рідину та доставити її на очисні споруди. Причини цього інциденту досі залишаються невідомими, розслідуванням займаються правоохоронці.

Очевидці опублікували кілька роликів, де бачимо справжню повінь із червоного вина.

Компанія, яка виробляє вино, взяла на себе повну відповідальність і вибачилась перед жителями Анадії за завдані збитки.

Ми беремо на себе повну відповідальність за витрати, пов'язані з очищенням і ремонтом пошкоджень. Ми маємо команди, які готові зробити це негайно,

– йдеться в заяві виноробної компанії.

Представники заводу звернулися до мешканців Анадії з проханням фіксувати на фото та відео пошкодження, щоб вони могли їх компенсувати. Місцева влада найбільше турбувалась про ризики екологічної катастрофи. Але, на щастя, її вдалося уникнути.