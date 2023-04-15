В Італії хочуть штрафувати туристів до 60 000 євро за шкоду пам'яткам
Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано підтримав закон, в якому мовиться, що стягувані суми будуть використовуватися для оплати ремонту і прибирання пошкоджених об'єктів.
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На рішення влади вплинули часті випадки пошкодження культурних об'єктів як недобросовісними туристами, так і протестувальниками, які влаштовують різні акції, зокрема із застосуванням фарби та інших субстанцій.
Напади на пам'ятники і художні об'єкти завдають економічної шкоди всім. Для їхнього очищення необхідне втручання вузькоспеціалізованого персоналу і використання дуже дорогих машин. Той, хто здійснює ці дії, повинен також взяти на себе фінансову відповідальність,
– йдеться в заяві міністра Санджуліано.
Він нагадав, що уряд був змушений викласти 40 000 євро за очищення фасаду Палаццо Мадама 15-го століття, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Турині, після недавнього акту вандалізму. Це сталося після серії інцидентів, під час яких туристи та протестувальники, зокрема, пошкодили частини неоціненної спадщини Італії.
Палаццо Мадама в Римі під час протесту облили фарбою / Фото Ultima Generazione
Уряд країни вже схвалив ініціативу про покарання вандалів 11 квітня, однак остаточно її ще не затвердили.
Зазначається, що штраф за вандалізм починатиметься від 10 000 євро і може сягати до 60 000 євро.