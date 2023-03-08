За результатами дослідження Gremi Personal виявилося, що середні зарплати на однакових посадах в Україні та Польщі можуть відрізнятись у кілька разів. Аналіз проводили за внутрішніми даними компанії та за даними українського сайту з пошуку роботи Work.ua.

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Як відрізняються зарплати у Польщі та Україні

Середня зарплата може відрізнятись у кілька разів. Наприклад, середня заробітна плата директора в Україні – 25 тисяч гривень, у Польщі на цій посаді пропонують 93 тисячі гривень,

– розповіли у Gremi Personal.

За їхніми словами, найбільший розрив у зарплатах мають менеджери з продажу: в Україні їм в середньому пропонують 15 тисяч гривень, а в Польщі – 92 тисяч гривень. Найменше серед популярних вакансій платять касирам та охоронцям – по 10 тисяч гривень на місяць в Україні та в середньому 35 тисяч гривень у Польщі.

Продавець-консультант в Україні в середньому заробляє 10 тисяч гривень у Польщі – 65 000 тисяч гривень, бухгалтерам платять – 15 тисяч гривень в Україні та 53 тисяч гривень у Польщі.

Що відбувається на ринку праці у Польщі

Ринок праці для українців в Польщі зазнав значних змін. Якщо декілька років тому в цій країні переважали вакансії для низькокваліфікованих робітників, то за останні пів року ситуація кардинально змінилася. У зв'язку з війною, до Польщі переїхало значно більше висококваліфікованих фахівців з відповідним рівнем мови та освіти. Близько 80% біженців вже знайшли роботу у Польщі завдяки буму вакансій.

За останні пів року в Польщі з'явилось понад 10 тисяч українських бізнесів, які активно наймають земляків. Багато українських жінок вже знають польську мову або активно її вивчають, що дозволяє їм вільно конкурувати на ринку праці з поляками.