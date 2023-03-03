Так, щоб скористатися "поштовою" послугою від PKP Intercity, спочатку слід обрати поїзд на сайті, який має позначку конверта. Далі ви можете передати посилку одним з двох варіантів: здати пакунок начальнику поїзда на пероні та оплатити готівкою або ж здати її в пункті прийому на залізничній станції.
Читайте також Що змінилося для українських біженців в Чехії у 2023 році: основні нюанси
Такі пункти прийому посилок зазвичай розташовані тільки на великих станціях:
- Warszawa Centralna
- Lublin
- Gdynia Główna
- Szczecin Główny.
Які умови відправлення посилок через провідників PKP Intercity
- Вага посилки не повинна бути більшою як 10 кілограмів, а максимально допустимі розміри: 20 х 40 х 50 сантиметрів, якщо це рулон – до 150 х 20 сантиметрів в діаметрі.
- На посилці вкажіть своє прізвище та імя або назву компанії, а також адресу та телефон (як відправника, так і одержувача), назву станції відправлення та призначення, вкажіть вміст та вартість відправлення.
Скільки коштує доставка посилки
- Плата за стандартне відправлення становить 30 злотих, незалежно від відстані.
- Плата за перевезення великогабаритної посилки становить 60 злотих, незалежно від відстані.
Що заборонено відправляти потягами PKP Intercity
- Предмети, транспортування яких заборонено окремими правилами.
- Речі, які небезпечні або можуть завдати шкоди людям або майну.
- Гроші, платіжні засоби, цінні папери, цінності.
- Речі, оголошена вартість яких перевищує 1200 злотих.
- Документи, що посвідчують особу.
- Зброю та боєприпаси.
- Предмети, які за своїми розмірами, вагою чи іншими властивостями не придатні для перевезення у потязі.
- Тварин.
Начальник поїзда може відмовити провіднику в прийнятті вантажу, якщо процес може призвести до затримки відправлення поїзда, відправник не заплатив належну суму при розрахунку готівкою, вантаж упакований неналежним чином.