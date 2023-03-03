Так, щоб скористатися "поштовою" послугою від PKP Intercity, спочатку слід обрати поїзд на сайті, який має позначку конверта. Далі ви можете передати посилку одним з двох варіантів: здати пакунок начальнику поїзда на пероні та оплатити готівкою або ж здати її в пункті прийому на залізничній станції.

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Такі пункти прийому посилок зазвичай розташовані тільки на великих станціях:

  • Warszawa Centralna
  • Lublin
  • Gdynia Główna
  • Szczecin Główny.

Які умови відправлення посилок через провідників PKP Intercity

  • Вага посилки не повинна бути більшою як 10 кілограмів, а максимально допустимі розміри: 20 х 40 х 50 сантиметрів, якщо це рулон – до 150 х 20 сантиметрів в діаметрі.
  • На посилці вкажіть своє прізвище та імя або назву компанії, а також адресу та телефон (як відправника, так і одержувача), назву станції відправлення та призначення, вкажіть вміст та вартість відправлення.

Скільки коштує доставка посилки

  • Плата за стандартне відправлення становить 30 злотих, незалежно від відстані.
  • Плата за перевезення великогабаритної посилки становить 60 злотих, незалежно від відстані.

Що заборонено відправляти потягами PKP Intercity

  • Предмети, транспортування яких заборонено окремими правилами.
  • Речі, які небезпечні або можуть завдати шкоди людям або майну.
  • Гроші, платіжні засоби, цінні папери, цінності.
  • Речі, оголошена вартість яких перевищує 1200 злотих.
  • Документи, що посвідчують особу.
  • Зброю та боєприпаси.
  • Предмети, які за своїми розмірами, вагою чи іншими властивостями не придатні для перевезення у потязі.
  • Тварин.

Начальник поїзда може відмовити провіднику в прийнятті вантажу, якщо процес може призвести до затримки відправлення поїзда, відправник не заплатив належну суму при розрахунку готівкою, вантаж упакований неналежним чином.