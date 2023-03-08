По результатам исследования Gremi Personal выяснилось, что средние зарплаты на одинаковых должностях в Украине и Польше могут отличаться в несколько раз. Анализ проводился по внутренним данным компании и по данным украинского сайта по поиску работы Work.ua.

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Как отличаются зарплаты в Польше и Украине

Средняя зарплата может отличаться в несколько раз. Например, средняя заработная плата директора в Украине – 25 тысяч гривен, в Польше на этом посту предлагают 93 тысячи гривен,

– рассказали в Gremi Personal.

По их словам, наибольший разрыв в зарплатах у менеджеров по продажам: в Украине им в среднем предлагают 15 тысяч гривен, а в Польше – 92 тысяч гривен. Меньше всего среди популярных вакансий платят кассирам и охранникам – по 10 тысяч гривен в месяц в Украине и в среднем 35 тысяч гривен в Польше.

Продавец-консультант в Украине в среднем зарабатывает 10 тысяч гривен в Польше – 65 000 тысяч гривен, бухгалтерам платят – 15 тысяч гривен в Украине и 53 тысячи гривен в Польше.

Что происходит на рынке труда в Польше

Рынок труда для украинцев в Польше претерпел значительные изменения. Если несколько лет назад в стране преобладали вакансии для низкоквалифицированных рабочих, то за последние полгода ситуация кардинально изменилась. В связи с войной в Польшу переехало гораздо больше высококвалифицированных специалистов с соответствующим уровнем языка и образования. Около 80% беженцев уже нашли работу в Польше из-за бума вакансий.

За последние полгода в Польше появилось более 10 тысяч украинских бизнесов, активно нанимающих земляков. Многие украинские женщины уже знают польский язык или активно его изучают, что позволяет им свободно конкурировать на рынке труда с поляками.