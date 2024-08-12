Поріс-де-Канделарі – найбільша загадка Іспанії. Його збудували у гирлі печери й "заховали" від сонця. Білі будиночки виринають наче з порожнечі, змушуючи туристів відчувати шок та справжній захват.

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Поріс-де-Канделарі – маловідкрита локація

У далекому минулому Поріс-де-Канделарі було портом для човнів, які перевозили товари. Там мешкали місцеві рибалки. Їхні будиночки й досі зберегли автентичний вигляд. Зараз село – наче заснуло. Однак очікують, що вже у найближчі роки варто очікувати "ренесансу" цієї фантастичної локації.

Наразі Поріс-де-Канделарі, на відміну від багатьох інших популярних локацій у Франції, може відпочивати без туристів. Водночас прогнозують, що вже невдовзі воно стане однією з найпопулярніших локацій країни. Мандрівники з різних куточків світу хочуть на власні очі побачити дивовижний населений пункт. Здається, навіть час забув про Поріс-де-Канделарі.

Варто зауважити, що на території селища можна купатися. Водночас – лише під час відливу. В інший час це може бути небезпечно.

Також для туристів останнім часом додали спеціальні автобусні тури. Їх організовувала компанія La Palma Transfer & Tours.