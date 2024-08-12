Порис-де-Канделари – самая большая загадка Испании. Его построили в устье пещеры и "спрятали" от солнца. Белые домики выныривают как из пустоты, заставляя туристов испытывать шок и настоящий восторг.

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Порис-де-Канделари – малооткрытая локация

В далеком прошлом Порис-де-Канделари был портом для лодок, которые перевозили товары. Там жили местные рыбаки. Их домики до сих пор сохранили аутентичный вид. Сейчас село – как будто уснуло. Однако ожидают, что уже в ближайшие годы стоит ожидать "ренессанса" этой фантастической локации.

Сейчас Порис-де-Канделари, в отличие от многих других популярных локаций во Франции, может отдыхать без туристов. В то же время прогнозируют, что уже вскоре оно станет одной из самых популярных локаций страны. Путешественники из разных уголков мира хотят воочию увидеть удивительный населенный пункт. Кажется, даже время забыло о Порис-де-Канделари.

Стоит заметить, что на территории поселка можно купаться. В то же время – только во время отлива. В другое время это может быть опасно.

Также для туристов в последнее время добавили специальные автобусные туры. Их организовывала компания La Palma Transfer & Tours.