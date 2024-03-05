Популярне місто закликало туристів припинити "лапати бюст" визначної статуї

Міська рада столиці Ірландії Дубліна розглядає заходи щодо захисту статуї Моллі Мелоун у центрі міста. Все через те, що туристи буквально затерли до блиску її груди.

Багато туристів вірять, що якщо вони доторкнуться до грудей статуї Моллі Мелоун, на них чекає сім років щастя. Але це не йде на користь самій пам'ятці.

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Туристів просять не чіпати за груди статую Моллі Мелоун

Бронзовий пам'ятник Моллі Мелоун з'явився на честь святкування першого тисячоліття Дубліна у 1987 році – на перехресті вулиць Графтон-стріт і Саффолк-стріт. Статуя в натуральний людський зріст зображує молоду дівчину в сукні XVII століття з глибоким декольте. Стверджується, що її декольте настільки глибоке через те, що в ті часи жінки публічно вигодовували дітей, і така сукня була для цього зручною.

Критикам статуя не сподобалася, проте городяни її полюбили. Нині образ Моллі Мелоун активно використовують під час виготовлення сувенірної продукції, пам'ятник є одним із місць Дубліна, що найбільше фотографується, і місцем зустрічей. При цьому багато туристів вірять, що якщо вони торкнуться грудей статуї Моллі Мелоун, на них чекає сім років щастя.

У Дубліні туристів закликали припинити "лапати бюст" Моллі Мелоун / Фото ua.depositphotos.com

Тому туристи традиційно торкаються на удачу до культового пам'ятника, що зображує вигадану вуличну торговку. Однак, незадоволені місцеві жителі запустили кампанію з припинення цієї "нешанобливої" і "жінконенависницької" практики.

Більшість людей торкаються її грудей на удачу, це жінконенависницька традиція. Дуже багато людей шумлять навколо неї, цілують її в щоку, цілують її груди, це все недоречно,

– заявила ініціаторка компанії, 22-річна студентка Тіллі Кріпвелл.

Дівчина, яка регулярно грає музику біля статуї, додала, що це зводить пам'ятку до насмішок і не дає їй статусу національного надбання.

Зі свого боку влада Дубліна пообіцяла розглянути способи захисту статуї – від освіти до зведення огорож навколо неї або навіть перенесення пам'ятника на інше місце. Там заявили, що від постійних дотиків пам'ятник псується, а на його реставрацію знадобляться гроші з бюджету міста.

Хто така Моллі Мелоун?

Дівчина, на ім'я Моллі Мелоун, є героїнею популярної ірландської пісні Molly Malone, також відомої як Cockles and Mussels та In Dublin's fair city.

Пісню вперше було опубліковано в 1870 – 1880 роках, а згодом вона стала неофіційним гімном ірландської столиці.

Героїня пісні – вигадана мила дівчина, яка возила вулицями міста візок із молюсками та мідіями, а пізніше померла від лихоманки. Після цього її привид нібито продовжив блукати вулицями міста. З роками образ Моллі Мелоун обріс безліччю міських легенд, які суперечать одна одній: якісь кажуть про неї як про жінку, яка вдень торгувала молюсками, а вночі – тілом, а інші, навпаки, як про дівчину, яка всупереч усьому уникала проституції.