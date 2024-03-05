Многие туристы верят, что если они прикоснутся к груди статуи Молли Мэлоун, их ждет семь лет счастья. Но это не идет на пользу самой достопримечательности.

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Туристов просят не трогать за грудь статую Молли Мэлоун

Бронзовый памятник Молли Мэлоун появился в честь празднования первого тысячелетия Дублина в 1987 году – на перекрестке улиц Графтон-стрит и Саффолк-стрит. Статуя в натуральный человеческий рост изображает молодую девушку в платье XVII века с глубоким декольте. Утверждается, что ее декольте настолько глубокое из-за того, что в те времена женщины публично вскармливали детей, и такое платье было для этого удобным.

Критикам статуя не понравилась, однако горожане ее полюбили. Сейчас образ Молли Мэлоун активно используют при изготовлении сувенирной продукции, памятник является одним из самых фотографируемых мест Дублина, и местом встреч. При этом многие туристы верят, что если они коснутся груди статуи Молли Мэлоун, их ждет семь лет счастья.

В Дублине туристов призвали прекратить "лапать бюст" Молли Мэлоун / Фото ua.depositphotos.com

Поэтому туристы традиционно прикасаются на удачу к культовому памятнику, изображающему вымышленную уличную торговку. Однако, недовольные местные жители запустили кампанию по прекращению этой "неуважительной" и "женоненавистнической" практики.

Большинство людей касаются ее груди на удачу, это женоненавистническая традиция. Очень много людей шумят вокруг нее, целуют ее в щеку, целуют ее грудь, это все неуместно,

– заявила инициатор компании, 22-летняя студентка Тилли Крипвелл.

Девушка, которая регулярно играет музыку возле статуи, добавила, что это сводит памятник к насмешкам и не дает ей статуса национального достояния.

Со своей стороны власти Дублина пообещали рассмотреть способы защиты статуи – от образования до возведения ограждений вокруг нее или даже переноса памятника на другое место. Там заявили, что от постоянных прикосновений памятник портится, а на его реставрацию понадобятся деньги из бюджета города.

Кто такая Молли Мэлоун?

Девушка, по имени Молли Мэлоун, является героиней популярной ирландской песни Molly Malone, также известной как Cockles and Mussels и In Dublin's fair city.

Песня впервые была опубликована в 1870 – 1880 годах, а впоследствии она стала неофициальным гимном ирландской столицы.

Героиня песни – вымышленная милая девушка, которая возила по улицам города тележку с моллюсками и мидиями, а позже умерла от лихорадки. После этого ее призрак якобы продолжил бродить по улицам города. С годами образ Молли Мэлоун оброс множеством городских легенд, которые противоречат друг другу: какие-то говорят о ней как о женщине, что днем торговала моллюсками, а ночью – телом, а другие, наоборот, как о девушке, которая вопреки всему избегала проституции.