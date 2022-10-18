И если раньше пополнить в Польше карточку украинского банка было еще тем заданием, то уже совсем скоро это будет гораздо проще. В соседней стране планируют установить терминалы IBOX BANK , распространенные в Украине. Об этом сообщил советник председателя правления компании Евгений Березовский во время международной конференции "Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления".

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Терминалы IBOX BANK упростят жизнь украинцев в Польше

Так, после начала полномасштабной войны в Украине спрос на пользование терминалами только возрос, ведь граждане начали бежать из своих городов и у них возникла настоятельная потребность снимать наличные деньги или, наоборот, пополнять свои карточки как на территории Украины, так и за рубежом.

В частности, в Польше. Именно поэтому в ближайшее время в стране начнут устанавливать терминалы, пользуясь которыми украинцы смогут пополнять свои карты, оплачивать коммунальные и другие услуги. Появление терминалов IBOX должно значительно улучшить жизнь украинцев, вынужденно выехавших в Польшу. Вот какие операции станут доступны за границей:

Можно будет оплатить услуги своего провайдера;

Пополнить счет мобильного телефона, в том числе в роуминге;

Пополнить банковские карты;

Оплатить коммунальные услуги;

Купить билеты на проезд;

Выплатить кредит;

Пополнить электронный кошелек;

Пополнить денежные средства на своих игровых счетах.