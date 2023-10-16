Замок Дракули та Діснейленд: куди найчастіше їдуть українці восени
Джерело:РБК-Україна
Попри війну українці зберігають інтерес до подорожей. З настанням осені жінки та діти дедалі більше користаються можливістю вирушити в екскурсії по Європі.
Попит на екскурсії до Європи – утричі вищий, ніж до війни
Автобусні тури до Європи переживають значний сплеск популярності. На ці екскурсії різко зріс попит, і цього року показники вдвічі перевищили рівень попереднього року, та у три рази більші, ніж до війни та пандемії.
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Восени багато подорожують дитячі шкільні групи – до парків розваг:
- "Діснейленд" (Франція),
- "Європа-парк" (Німеччина),
- "Астерікс" (Франція),
- "Енерджілендія" (Польща).
Також багато турів до Італії, Франції, Швейцарії, в які жінки беруть відпустку і подорожують. Із дешевших подорожей популярні Прага, Відень, Будапешт. До Хелловіну (31 жовтня) багато хто хоче поїхати до Трансільванії у Румунії, якою зацікавилися після перегляду серіалу "Венсдей".
Замок Дракули у Трансільванії / Фото viator.com
Тури до сусідніх країн тривають 3 – 4 дні, а поїздка до Франції чи Швейцарії, Італії – від 6 днів.
Скільки коштують екскурсійні мандрівки?
Вартість турів із минулого року зросла приблизно до 10%. Це пов'язано із подорожчанням готелів у Європі та пального.
Цієї осені вартість автобусних мандрівок до Європи починається:
- від 100 євро (в турі до Будапешту),
- до Франції та Італії – від 380 євро,
- до Парижа – від 350 євро,
- до Італії – від 260 євро.