Спрос на экскурсии в Европу – втрое выше, чем до войны

Автобусные туры в Европу переживают значительный всплеск популярности. На эти экскурсии резко возрос спрос, и в этом году показатели вдвое превысили уровень предыдущего года и в три раза больше, чем до войны и пандемии.

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Осенью много путешествуют детские школьные группы – в парки развлечений:

"Диснейленд" (Франция),

"Европа-парк" (Германия),

"Астерикс" (Франция),

"Энерджилендия" (Польша).

Также много туров в Италию, Францию, Швейцарию, в которые женщины берут отпуск и путешествуют. Из более дешевых путешествий популярны Прага, Вена, Будапешт. В Хэллоуин (31 октября) многие хотят поехать в Трансильванию в Румынии, которой заинтересовались после просмотра сериала "Венсдей".

Замок Дракулы в Трансильвании / Фото viator.com​

Туры в соседние страны продолжаются 3 – 4 дня, а поездка во Францию или Швейцарию, Италию – от 6 дней.

Сколько стоят экскурсионные путешествия?

Стоимость туров с прошлого года выросла до 10%. Это связано с удорожанием гостиниц в Европе и горючего.

Этой осенью стоимость автобусных путешествий в Европу начинается:

от 100 евро (в туре в Будапешт),

во Францию и Италию – от 380 евро,

в Париж – от 350 евро,

в Италию – от 260 евро.

Заметьте: собор Парижской Богоматери готовы открыть после ужасного пожара, произошедшего в 2019 году. Президент Франции сначала обещал открыть Нотр-Дам для посетителей в летние Олимпийские игры 2024, которые состоятся в столице Франции. Но, к сожалению, это сделать не удастся. Так какую же дату открытия называют парижские власти – узнаете дальше.