Спрос на экскурсии в Европу – втрое выше, чем до войны
Автобусные туры в Европу переживают значительный всплеск популярности. На эти экскурсии резко возрос спрос, и в этом году показатели вдвое превысили уровень предыдущего года и в три раза больше, чем до войны и пандемии.
Читайте также Дешевле и без толп: замечательный итальянский город заменит переполненную Венецию
Осенью много путешествуют детские школьные группы – в парки развлечений:
- "Диснейленд" (Франция),
- "Европа-парк" (Германия),
- "Астерикс" (Франция),
- "Энерджилендия" (Польша).
Также много туров в Италию, Францию, Швейцарию, в которые женщины берут отпуск и путешествуют. Из более дешевых путешествий популярны Прага, Вена, Будапешт. В Хэллоуин (31 октября) многие хотят поехать в Трансильванию в Румынии, которой заинтересовались после просмотра сериала "Венсдей".
Замок Дракулы в Трансильвании / Фото viator.com
Туры в соседние страны продолжаются 3 – 4 дня, а поездка во Францию или Швейцарию, Италию – от 6 дней.
Сколько стоят экскурсионные путешествия?
Стоимость туров с прошлого года выросла до 10%. Это связано с удорожанием гостиниц в Европе и горючего.
Этой осенью стоимость автобусных путешествий в Европу начинается:
- от 100 евро (в туре в Будапешт),
- во Францию и Италию – от 380 евро,
- в Париж – от 350 евро,
- в Италию – от 260 евро.