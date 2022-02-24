Проте, не варто й вдаватися до паніки, якщо у процесі розгляду заяви на отримання документів в Італії приходить подібне повідомлення. Адже це лише попередження, а не остаточна відмова, тому ситуацію можна виправити.

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Як діяти при отриманні preavviso di rigetto

Як показує практика, найчастіше загроза відмови викликана так званими перешкодами для прийняття заявки. До таких можуть належати:

неповний пакет документів;

часткова невідповідність того чи іншого документу закону;

невідповідність вказаного прибутку;

наявність судимості у заявника;

відсутність у заявника доказів родинних зв'язків тощо.

Після того, як людина отримала попередження про ймовірну відмову у видачі документів в Італії, у неї є 10 днів для відповідної реакції. Цей час треба використати на доповнення чи перероблення пакету документів або надання аргументів на свій захист. Можна скористатися допомогою профільної організації або звернутися до юриста.

Зверніть увагу! Квестура, префектура, МВС Італії зобов'язані враховувати всі внесені емігрантом доповнення і пояснення, якщо вони були надані протягом 10 днів.

Якщо доповнення чи пояснення врахують достатніми, то розгляд справи щодо видачі документа завершиться позитивно.

У разі, якщо зацікавлена особа проігнорує preavviso di rigetto, то компетентна організація у відповідний термін надішле рекомендований лист, в якому повідомить про остаточне відхилення заяви. Негативне рішення можливе й тоді, коли доповнення чи пояснення заявника не задовольнять комісію. У будь-якому разі, якщо заяву відхилять, іноземцю буде видано мотивацію такого рішення. Проте, і на цьому етапі ще можна спробувати відстояти свої права. Так, якщо заявник не згідний із поясненням і вважає його протизаконним, то він може оскаржити рішення у компетентному суді.

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