Однако не стоит и прибегать к панике, если в процессе рассмотрения заявления на получение документов в Италии приходит подобное сообщение. Это ведь лишь предупреждение, а не окончательный отказ, поэтому ситуацию можно исправить.

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Как поступать при получении preavviso di rigetto

Как показывает практика, чаще всего угроза отказа вызвана так называемыми препятствиями для принятия заявки . К таким могут относиться:

неполный пакет документов;

частичное несоответствие тому или иному документу закона;

несоответствие указанной прибыли;

наличие судимости у заявителя;

отсутствие у заявителя доказательств родственных связей.

После того как человек получил предупреждение о возможном отказе в выдаче документов в Италии, у него есть 10 дней для ответной реакции. Это время нужно использовать для дополнения или переработки пакета документов или предоставления аргументов в свою защиту. Можно использовать профильную организацию или обратиться к юристу.

Обратите внимание! Квестура, префектура, МВД Италии должны учесть все внесенные эмигрантом дополнения и разъяснения, если они были предоставлены в течение 10 дней.

Если дополнения или объяснения учтут достаточными, рассмотрение дела по выдаче документа завершится положительно.

В случае, если заинтересованное лицо проигнорирует preavviso di rigetto, то компетентная организация в соответствующий срок пришлет заказное письмо, в котором уведомит об окончательном отклонении заявления. Негативное решение возможно и тогда, когда дополнение или объяснение заявителя не удовлетворят комиссию. В любом случае, если заявление будет отклонено, иностранцу будет выдана мотивация такого решения. Однако и на этом этапе еще можно попытаться отстоять свои права. Так, если заявитель не согласен с объяснением и считает его противозаконным, то он может обжаловать решение в компетентном суде.