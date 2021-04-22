На украинско-польской границе образовались большие очереди. Более 350 автомобилей ожидают, чтобы пересечь границу. Самые большие очереди на пунктах пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчева".

О ситуации на границе сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы . О скоплении автомобилей пограничники написали в фейсбуке.

Читайте также И снова нелегалы: 5 украинцев задержали на границе из-за подделки документов

Детали

По состоянию на 15:00 355 автомобилей было зафиксировано на украинско-польской границе. Их распределение выглядит так:

Ягодин – 15 автомобилей;

– Грушев – 30 автомобилей;

– Рава-Руська – 10 автомобилей;

– Шегини – 220 автомобилей;

– Краковец – 80 автомобилей.

На других пунктах пропуска очередей не зафиксировано.

Как отмечали ранее в Кабинете Министров Украины, план обустройства приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы уже утвержден. В 2021 году на выполнение этого плана планируется использовать 613 миллионов гривен, часть из которых являются кредитными средствами Польши.