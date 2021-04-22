Более 350 автомобилей застряли на польской границе: детали
На украинско-польской границе образовались большие очереди. Более 350 автомобилей ожидают, чтобы пересечь границу. Самые большие очереди на пунктах пропуска "Шегини – Медика" и "Краковец – Корчева".
О ситуации на границе сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы. О скоплении автомобилей пограничники написали в фейсбуке.
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Детали
По состоянию на 15:00 355 автомобилей было зафиксировано на украинско-польской границе. Их распределение выглядит так:
- Ягодин – 15 автомобилей;
- Грушев – 30 автомобилей;
- Рава-Руська – 10 автомобилей;
- Шегини – 220 автомобилей;
- Краковец – 80 автомобилей.
На других пунктах пропуска очередей не зафиксировано.
На украинско-польской границе образовались большие очереди / Фото 24 канал
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