Понад 120 книг: бібліотека в Бельгії вперше відкрила колекцію української літератури

Українські книжки стають все доступнішими у світі. Так, першу публічну колекцію українських книг у Бельгії відкрила фламандська бібліотека Bib de Lettertuin у Волюве-сен-П'єр (Брюссель).

Про це повідомляє Promote Ukraine – некомерційна медіаплатформа Брюсселя для обміну досвідом між експертами та представниками громадянського суспільства України та ЄС. Ініціатива належить Наталії Карпенко та її читацькому клубу Book Bab Club.

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Детальніше про створення колекції української літератури в Брюсселі

Учасники читацького клубу Book Bab Club подарували книги бельгійській бібліотеці. Колекція взірців літератури достатньо велика. Понад 120 зразків книг сучасної та класичної української літератури, а також світової літератури українською мовою, зокрема книг для підлітків та дітей, стали доступними відвідувачам Bib de Lettertuin. Також у колекції присутня література про Україну різними мовами.

Відтепер нашим читачам разом із літературою іншими мовами будуть доступні й українські книги. Ми підтримуємо такі ініціативи, щоб будувати мости між культурами та мовами,

– висловився Гельмут де Вос, заступник мера Волюве-Сен-П'єр.

До організаційних заходів також долучилися:

Посольство України в Бельгії;

Об'єднання українок у Бельгії (OUB);

Музична школа імені Чайковського (Брюссель).

Тимчасовий повірений у справах України в Бельгії Єгор Пивоваров додав, що ніщо не може замінити книгу в руках і закликав більше читати. А Посольство України в Бельгії подарувало бібліотеці різні книги, серед яких нещодавно видане 14-томне зібрання творів Лесі Українки, присвячене 150-річчю від дня народження письменниці.

На церемонії відкриття нової колекції для гостей підготували невеликий концерт. Також свої поеми читала українська письменниця Гаська Шиян.

У бібліотеці в Бельгії відкрили колекцію українських книг / Фото Promote Ukraine