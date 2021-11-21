Поляки проти живої риби: в країні хочуть заборонити негуманну торгівлю морськими жителями

86% жителів Польщі підтримують заборону на перевезення живих риб. Люди вважають, що риба на ринках та в супермаркетах відчуває жахливі страждання, тому таку торгівлю пора припинити.

Про це свідчать результати дослідження компанії CBOS. Ба більше, нещодавно столичні активісти створили петицію про заборону продажу живої риби у Варшаві.

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З поваги до почуттів тварин

Активісти наполягають, щоб принаймні на деяких ринках заборонили таку практику. Бо багато продавців утримують рибу в малій кількості води або навіть зовсім без води. Таким чином риба повільно задихається. Нерідко вода містить домішки бруду та риб'ячої крові.

Оскільки морські жителі є живими створіннями, вони відчувають ці муки, вважають прихильники заборони, тому людям слід задуматися про гуманність такої торгівлі. Ініціативна група посилається на закон про охорону тварин, що свідчить: тварина здатна відчувати страждання і не є річчю, а людина зобов'язана поважати її, забезпечити належні захист та догляд.

Проєкт заборони продажу живої риби на варшавських ринках підписали вже 50 тисяч людей. Тепер його відправлять на розгляд Рафала Тшасковського та Ради Варшави. Автори петиції хочуть, щоб у продаж надходила лише оброблена риба.

, більшість великих торгових мереж у Польщі вже відмовилися від продажу живої риби. Серед найвідоміших:та