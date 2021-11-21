Об этом свидетельствуют результаты исследования CBOS. Более того, недавно столичные активисты создали петицию о запрете продажи живой рыбы в Варшаве .

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Из уважения к чувствам животных

Активисты настаивают, чтобы, по крайней мере, на некоторых рынках запретили такую ​​практику. Ибо многие продавцы содержат рыбу в малом количестве воды или даже совсем без воды. Таким образом рыба медленно задыхается. Нередко вода содержит примеси грязи и рыбьей крови.

Поскольку морские жители являются живыми созданиями, они испытывают эти мучения, считают сторонники запрета, поэтому людям следует задуматься о гуманности такой торговли . Инициативная группа ссылается на закон об охране животных , где сказано: животное способно испытывать страдания и не является вещью, а человек обязан уважать его, обеспечить надлежащую защиту и уход.

Проект запрета продажи живой рыбы на варшавских рынках подписали уже 50 тысяч человек . Теперь его отправят на рассмотрение Рафала Тшасковского и Совета Варшавы . Авторы петиции хотят, чтобы в продажу поступала только обработанная рыба .