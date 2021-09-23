Поляк та українець допомагали біженцям незаконно перетинати кордон: обох заарештували

З початку серпня польські прикордонники зафіксували 7 500 спроб незаконного перетину кордону. Спроби робили громадяни Іраку, а також вихідці з Афганістану, Сирії, Сомалі та Таджикистану.

Нещодавно лише за один день було викрито понад 200 спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону. А також затримано двох осіб, які допомагали нелегалам.

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Детальніше про ситуацію на кордоні

20 вересня прикордонники затримали 14 нелегальних мігрантів. Серед них були:

дев'ять громадян Туреччини;

чотири громадяни Іраку;

громадянин Руанди.

Водночас за сприяння у незаконному перетині кордону були заарештовані громадянин Польщі, родом із Варшави, та громадянин України.

Інформацію про те, як саме українець та поляк допомагали нелегалам та яке покарання їм слід очікувати, наразі не оголошують.