Недавно только за один день было выявлено больше 200 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. А также задержаны два человека, которые помогали нелегалам.

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20 сентября пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов. Среди них были:

девять граждан Турции;

четыре гражданина Ирака;

гражданин Руанды.

В то же время за содействие в незаконном пересечении границы были арестованы гражданин Польши, родом из Варшавы, и гражданин Украины.