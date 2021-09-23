Недавно только за один день было выявлено больше 200 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. А также задержаны два человека, которые помогали нелегалам.
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Подробнее о ситуации на границе
20 сентября пограничники задержали 14 нелегальных мигрантов. Среди них были:
- девять граждан Турции;
- четыре гражданина Ирака;
- гражданин Руанды.
В то же время за содействие в незаконном пересечении границы были арестованы гражданин Польши, родом из Варшавы, и гражданин Украины.
Информацию о том, как именно украинец и поляк помогали нелегалам и какое наказание им следует ожидать, пока не объявляют.