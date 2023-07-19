В Анталії поля застелили тисячами ексклюзивних килимів: навіщо

На деяких полях у Анталії замість пшениці "дозрівають" килими. Незвичайну картину цими днями можна спостерігати з висоти пташиного польоту у районі Дошемеалти південної турецької провінції Анталія.

На полях розклали 15 тисяч килимів ручної роботи. Дорогі екземпляри лежатимуть під палючим сонцем кілька тижнів.

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На полях Анталії можна побачити незвичайне явище

Поля, на яких зібраний врожай пшениці, покривають тисячами килимів ручної роботи вартістю сотні тисяч доларів. Їх звозять власники килимових магазинів згідно з давньою традицією. Поки ексклюзивні килими "визріватимуть" на полях, їх охоронятиме воєнізована охорона із собаками та ліхтарями.

Килимові підприємства ремонтують килими, деяким з яких більше сотні років. А потім цінні вироби розкладають на сонці, щоб яскраві візерунки вигоряли до пастельних відтінків. Також сонце вбиває у ворсі мікроби.

Килими на полях Анталії / Фото m.star.com.tr

За такі "вицвілі" килими іноземні туристи готові платити тисячі доларів. Клієнти переважно з Франції, Німеччини та США. Кожен килим, який "засмагає" на пшеничному полі, вже має власника.

Ми стежимо за тим, щоб ці килими ставали пастельними під сонцем. Деякі килими тримаємо на сонці місяць, а деякі 4. Це залежить від того, скільки пастелі хоче клієнт. Процес проводиться лише у літні місяці,

– розповів один із місцевих торговців килимами.

Ексклюзивні килими періодичні перевертають. Вночі вони вбирають вологу від роси. Ці процеси підвищують цінність килима, тому люди працюють і вдень, і вночі.

"Гламурні поля" приваблюють туристів та фотографів з усього світу / Фото m.star.com.tr

Килими Туреччини: цікаве

Турецькі килими вирізняються яскравою палітрою фарб. Загалом переважають жовті та сині кольори. На класичних турецьких килимах поширені геометричні візерунки, квіткові орнаменти, ісламська символіка.

Як правило, турецькі килими виготовляються виключно з натуральних матеріалів, таких як шовк, овеча вовна та бавовна і ткуться подвійним турецьким вузлом, і такі килими можуть прослужити 100 – 150 років.