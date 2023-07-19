Але не засмучуйтесь, якщо запланували подорож до Стамбула. Туристичних натовпів можна уникнути, якщо знати кілька прихованих локацій. Саме про них – розкажемо далі.

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Секретний Стамбул

Цього літа туристи з усіх куточків планети тиснуться в стамбульські трамваї, стоять у довжелезних чергах до Ая-Софії та на пороми через Босфор. Але турецьке місто ще має кілька секретних локацій, де можна видихнути і насолодитись враженнями сповна.

Район Балат

Поки інші мандрівники будуть зосереджені в районах Таксім та Еміненю, ви маєте чудову нагоду відкрити барвистий Балат. Це єврейський квартал, який подарує архітектурний шарм європейської частини міста, але з меншою кількістю туристів. Балат – це один із найстаріших районів Стамбула. Він має дуже естетичний вигляд, а барвисті будиночки – фантастично виходять на фото.

Кольорові будиночки Балата / Фото Pexels

Менш відома "‎сестра" Ая-Софії

Торік культовий Софійський собор у Стамбулі відвідали майже 14 мільйонів людей. І він не втрачає популярності: біля входу традиційно шикується черга туристів, які очікують на вхід близько години. Замість того, щоб пектися на сонці і витрачати час, можна відвідати інший храм – Ая-Ірину. Церква розташована на території палацового комплексу Топкапи. Свята Ірина є другою за величиною візантійською церквою Стамбула.

Розкішний палац Бейлербеї

Дістаньтесь азійського берега Стамбула на поромі і ви побачите імператорський османський палац неймовірної краси. Його зазвичай затьмарюють популярні туристичні палаци Долмабахче та Топкапи. Але кмітливі мандрівники можуть отримати таку ж розкіш та сади, але без галасливих натовпів та черг.

Палац Бейлербеї / Фото istanbeautiful.com

Модний "‎Квітковий пасаж"

Це крита галерея з рядами історичних кав'ярень, винних барів та ресторанів. Популярний дворик щовечора заповнюється веселими компаніями за столиками. Ще у 90-х "‎Пасаж" став елітним серцем нічного життя Стамбула. Тут можна і смачно повечеряти, і залишитися розважатись до пізньої ночі.

"‎Квітковий пасаж" готується приймати гостей / Фото Unsplash

Стамбул з висоти

На 48-му поверсі центру EMAAR Square Mall заховався панорамний оглядовий майданчик. На заході сонця тут особливо атмосферно. А для найсміливіших є скляна підлога. Поспішайте, поки туристи не зробили це місце надто популярним.

Сирійська їжа від шефа

Спробуйте традиційні страви сирійської кухні на вулиці Akşemsettin Caddesi в районі Фатіх. Це буде справжня кулінарна пригода: скуштуйте мутаббал (кремову закуску з баклажанів та кунжутної пасти) та фаршировані цукіні в ароматному йогуртовому соусі. Ваші смакові рецептори будуть шоковані. Це навіть може затьмарити дорогі та популярні ресторани.

Бібліотека Nevmekân Sahil

На азійській стороні Стамбула, в районі Ускюдар, є справжня міська оаза. Тут можна знайти ідеальний спокій посеред жвавого Стамбула. Ви можете не любити читати, але естетика та спокій цього місця нікого не залишать байдужим.

Бібліотека під куполом / Фото uskudar.bel.tr

Вид на Босфор з парку Отагтепе

Туристичні натовпи зосереджуються біля Галатської вежі та кафе на пристані, щоб побачити Босфор з кращого ракурсу. Але є ліпший варіант – парк Отагтепе. Тут можна безкоштовно насолодитись чудовим краєвидом на протоку та влаштувати пікнік.

Протока Босфор з парку Отагтепе / Фото secreturkey.com