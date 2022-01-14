В Лешно проживає понад дві тисячі українців. Це велика кількість для такого міста, тому робочих обов'язків у новообраної помічниці буде більше ніж достатньо.

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Про Лесю Веретельник

Леся Веретельник родом із міста Солониця, що на Полтавщині. В Україні жінка закінчила Національний медичний університет в Харкові. За освітою вона педіатр, але за фахом не працює. До Польщі українка переїхала три роки тому. Разом з нею емігрувала її сім'я – чоловік та двоє дітей.

З місцевим депутатом та членом Громадянської коаліції Гжегожем Русецьким Леся Веретельник познайомилася з власної ініціативи: вона звернулася до політика з проханням підтримати українців у польському місті. Тоді депутат запропонував активній жінці стати його помічницею з соціальних питань, адже вона за три роки познайомилася з багатьма місцевими українцями й добре вивчила їхні проблеми. На пропозицію українка погодилася з бажання допомогти громаді, яка проживає в Лешно та околицях міста. Зокрема, тепер Леся сприятиме інтеграції мігрантів з України.

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