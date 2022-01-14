В Лешно проживает более двух тысяч украинцев. Это большое количество для такого города, поэтому рабочих обязанностей у новоизбранной помощницы будет более чем достаточно.

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О Лесе Веретельник

Леся Веретельник родом из города Солоница Полтавской области. В Украине женщина окончила Национальный медицинский университет в Харькове. По образованию она педиатр, но по специальности не работает. В Польшу украинка переехала три года назад. Вместе с ней эмигрировала ее семья – муж и двое детей.

С местным депутатом и членом Гражданской коалиции Гжегожем Русецким Леся Веретельник познакомилась с собственной инициативой: она обратилась к политику с просьбой поддержать украинцев в польском городе. Тогда депутат предложил активной женщине стать его помощницей по социальным вопросам, ведь она за три года познакомилась со многими местными украинцами и хорошо изучила их проблемы. На предложение украинка согласилась с желанием помочь общине, проживающей в Лешно и окрестностях города. В частности, теперь Леся будет способствовать интеграции мигрантов из Украины.