Коли грошей забагато: на польському кордоні затримали українців за перевезення готівки

Двох українців у Польщі оштрафували на 29 тисяч злотих (203 тисячі гривень). Вони перевозили через кордон платіжні засоби еквівалентні 445 тисячам злотих без відповідної декларації, тим самим порушивши закон.

Особа, яка перевозить платіжні засоби вартістю не менше 10 тисяч євро, виїжджаючи або виїжджаючи з ЄС, повинна подати спеціальну декларацію до компетентних органів митно-податкової служби або прикордонної служби. Ймовірно, чоловіки про це не знали або знехтували правилом.

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За що та на скільки оштрафували українців

Працівники Національної адміністрації доходів (KAS) виявили дві спроби незаконного транспортування платіжних засобів у Медиці. В обох випадках закон порушили громадяни України. Вони перевозили без належного повідомлення злоті, євро, гривню, чеські крони, канадські долари та шведські крони загальною вартістю понад 445 тисяч злотих (понад 3,1 мільйона гривень).

Одного українця за перевезення надто великої суми готівки без декларування оштрафували на 14 тисяч злотих (98 тисяч гривень). Іншого – на 15 тисяч злотих (105 тисяч гривень) і відкрили проти нього адміністративну справу.