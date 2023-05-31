Маленька Хорватія: у Польщі відкривають новий туристичний магніт для літнього відпочинку

У Польщі незабаром відкриють найбільш очікувану літню локацію – "‎Маленьку Хорватію". Це незвичайний кар'єр біля Кракова, де збудують кілька сучасних басейнів.

Це одна з найбільш очікуваних туристичних локацій для південної Польщі. Роботи на незвичайному кар'єрі "Маленької Хорватії" вже завершуються. Краківський Закшувек роками притягує мандрівників. І невдовзі з'явиться ще більше приводів його відвідати – тут відкривають 5 басейнів і ще багато цікавого.

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Туристичний комплекс на затопленому кар'єрі

Неподалік Кракова розташувалась мальовнича водойма – Закшувек – з блакитною водою та картинним пейзажем. Над нею нависають темні скелі з пишною зеленню. Зараз тут будують комплекс із п'ятьма басейнами, пляж, оглядові майданчики. Облаштовують пішохідні та велосипедні доріжки.

Закшувек – це затоплений вапняний кар'єр. У 1990 році тут створили штучне водосховище: місце має дуже ефектний вигляд: лазурова вода контрастує з чорними скелями і густими зеленими заростями. Місце більше нагадує Адріатичне узбережжя, ніж Польщу.

Мальовничий кар'єр Закшувек / Фото Albin Marciniak (East News)

На Закшувеку спершу створили клуб дайвінгу: на дні колишнього кар'єра можна було побачити затоплену техніку: автобус, катер, уламки човна та автівку. Все це на глибині 7 – 20 метрів. Потім тут заборонили купання, адже туристи полюбляли стрибати у воду з крутих скель. Тепер влада вирішила оновити зону відпочинку і знову пускати сюди відпочивальників. Вже незабаром роботи планують завершити.

Чим здивує "‎Маленька Хорватія"

Найбільшою гордістю оновленого Закшувека будуть 5 басейнів, "‎підвішаних" прямо на поверхні кар'єра. Найглибший буде на 2 метри. Довкола кожного басейну покладуть дерев'яні настили, щоб відвідувачам було зручно та безпечно заходити в воду. А з часом тут з'явиться спортивний комплекс, місця для скелелазіння, велосипедні та бігові маршрути. А ще – просторий оглядовий майданчик.

Зона для купання відпочивальників / Фото Albin Marciniak (East News)

Відкриття парку заплановане на 1 червня, а басейнів – 22 червня. Одночасно на воді зможуть відпочивати близько 600 осіб. Таке облаштування туристичної зони обійшлося польській владі у 60 мільйонів злотих: будівництво повністю фінансується з бюджету муніципалітету Кракова.