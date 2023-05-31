Это одна из самых ожидаемых туристических локаций для южной Польши. Работы на необычном карьере "Маленькой Хорватии" уже завершаются. Краковский Закшувек годами привлекает путешественников. И вскоре появится еще больше поводов его посетить – здесь открывают 5 бассейнов и многое другое.

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Туристический комплекс на затопленном карьере

Недалеко от Кракова расположился живописный водоем – Закшувек – с голубой водой и картинным пейзажем. Над ним нависают темные скалы с пышной зеленью. Сейчас здесь строят комплекс с пятью бассейнами, пляжем, смотровыми площадками. Обустраивают пешеходные и велосипедные дорожки.

Закшувек – это затопленный карьер. В 1990 году здесь создали искусственное водохранилище: место выглядит очень эффектно: лазурная вода контрастирует с черными скалами и густыми зелеными зарослями. Место больше напоминает Адриатическое побережье, чем Польшу.

Живописный карьер Закшувек / Фото Albin Marciniak (East News)

На Закшувеке сначала создали клуб дайвинга: на дне бывшего карьера можно было увидеть затопленную технику: автобус, катер, обломки лодки и машину. Все это на глубине 7 – 20 метров. Потом здесь запретили купание, ведь туристы любили прыгать в воду с крутых скал. Теперь власти решили обновить зону отдыха и снова пускать сюда туристов. Уже в скором времени работы планируют завершить.

Чем удивит "Маленькая Хорватия"

Наибольшей гордостью обновленного Закшувека будут 5 бассейнов, "подвешенных" прямо на поверхности карьера. Самый глубокий будет на 2 метра. Вокруг каждого бассейна положат деревянные настилы, чтобы посетителям было удобно и безопасно заходить в воду. А со временем здесь появится спортивный комплекс, места для скалолазания, велосипедные и беговые маршруты. А еще – просторная смотровая площадка.

Зона для купания отдыхающих / Фото Albin Marciniak (East News)

Открытие парка запланировано на 1 июня, а бассейнов – на 22 июня. Одновременно на воде смогут отдыхать около 600 человек. Такое обустройство туристической зоны обошлось польским властям в 60 миллионов злотых: строительство полностью финансируется из бюджета муниципалитета Кракова.