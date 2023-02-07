Польський суп чернина потрапив до рейтингу найгірших страв світу: з чого його готують

Кулінарний портал TasteAtlas вже багато років публікує списки найсмачніших і, навпаки, найменш смачних страв з усього світу. До останнього рейтингу потрапив й польський суп.

Йдеться про традиційний польський суп чернина. У загальному рейтингу зі 100 позицій він посів 11 місце. А ось в категорії найменш смачних супів він очолив перелік, хоч все ще є шанувальники цієї страви.

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Чернина – найбільш несмачний суп в світі

Czernina чернина / чорна юшка) – специфічний польський суп, який готують на основі бульйону. Але це ще не все. До супу також додають качину, гусячу або кролячу кров. Його заправляють оцтом, подають із галушками або макаронами. У суп також додають сушені чи свіжі фрукти (груші, яблука, сливу чи вишню).

Суп Чернина / Фото tasteatlas

Під час голосування користувачі сайту TasteAtlas оцінили чернину в 2,3 бала за п'ятибальною шкалою. На 90 місце списку також потрапив польський овочевий суп (zupa jarzynowa). У попередніх рейтингах найгірших страв світу були фляки (flaki), кров'яна ковбаса (kaszanka) та сальтисон (salceson).

Тим часом найгіршою стравою у світі визнали салат індигірка. Індигірка – традиційний якутський рибний салат з цибулею та олією.

Рейтинг найгірших страв світу / Фото фейсбук TasteAtlas